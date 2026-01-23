Акции Селигдара справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Селигдара" справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Российский золотодобытчик "Селигдар" отчитался об операционных результатах за 2025 год, показав уверенный рост по всем ключевым металлам. Производство золота превысило 8 тонн, олова достигло рекордных 3,5 тыс. тонн, а суммарная выручка выросла почти на 50%, отмечается в комментарии.

Аналитики сервиса нейтрально оценивают операционные результаты за 2025 год. "Компания ожидаемо смогла воспользоваться периодом высоких цен на золото и медь, нарастив выручку по итогам прошлого года, - пишут они. - В связи с большой долей обязательств в золоте переоценка долговых обязательств на фоне роста цен на золото продолжит оказывать сдерживающее воздействие на финансовый результат компании. Считаем, что в настоящее время акции "Селигдара" справедливо оценены рынком".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.