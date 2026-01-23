Прогноз средней цены золота на 1К2026 - $4400/унц. - SberCIB

Прогноз средней цены золота на 1 квартал 2026 года составляет $4400 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

"Золото дорожает при снижении реальных ставок ослаблении доллара и росте геополитических рисков, - пишут эксперты. - Мы повысили прогнозы до среднего уровня $4400 за унцию в первом квартале текущего года и отметили высокую волатильность: ожидания смягчения ДКП поддерживают цену, но коррекция возможна из-за локального пика".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.