"Финам" сохраняет рейтинг акций Хэдхантера на уровне "покупать"

Финам" сохраняет рейтинг акций МКПАО "Хэдхантер" на уровне "покупать" с целевой ценой 5280 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 81%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.

По мнению экспертов, ситуация на рынке труда РФ в 2025 году формируется под давлением жесткой денежно-кредитной политики: высокая ключевая ставка сдерживает деловую активность и инвестиционные планы компаний, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, что напрямую отражается на спросе на платные сервисы по подбору персонала.

При этом аналитики отмечают признаки постепенной стабилизации и восстановления: "эффект смягчения монетарной политики традиционно проявляется с лагом в несколько кварталов, и по мере его в 2026 году ожидается оживление найма, рост числа вакансий и восстановление платежной активности работодателей, главным бенефициаром чего выступает именно HH.ru как ключевая площадка рынка".

Финансовые результаты компании за III квартал 2025 года, на взгляд стратегов "Финама", отражают переходный характер текущего этапа. Выручка группы составила 10,9 млрд руб., увеличившись лишь на 1,9% (г/г), что заметно ниже темпов роста в фазах активного рыночного цикла.

Дивидендная политика остается ключевым фактором привлекательности: ожидаемые выплаты по итогам 2025 года - около 239 руб. на акцию (помимо уже выплаченных 233 руб. за I полугодие 2025 года).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.