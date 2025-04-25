"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ВК

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций МКПАО "ВК" с прогнозной ценой на уровне 627 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

Группа "ВК" в четверг представила свои финансовые результаты за 1К25: выручка по итогам периода составила 35,5 млрд руб., что близко к консенсусу аналитиков. "В рамках релиза холдинг также раскрыл свою EBITDA за январь-март и показатель нас приятно удивил, - пишет эксперт. - EBITDA была на уровне 5 млрд руб., а все основные сегменты бизнеса продемонстрировали улучшение рентабельности и положительную маржу".

Группа подтвердила прогноз по EBITDA в 2025 году на уровне более 10 млрд руб., но, с учетом результата 1К, аналитик считает, что прогноз чересчур консервативен, и EBITDA группы в текущем году может быть выше 20 млрд руб, заметно превзойдя прежние оценки "Велес Капитала".

"Помимо релиза отчетности компания провела день аналитика, в рамках которого менеджмент рассказал о ключевых приоритетах на 2025 год и направлениях будущего роста, - отмечает Михайлин. - Группа подтвердила стремление к заметному снижению долговой нагрузки, а также улучшению динамики рентабельности и денежного потока в среднесрочной перспективе. Мы позитивно восприняли озвученные планы, наша текущая рекомендация для акций "ВК" - "держать" с целевой ценой 627 руб. за бумагу".

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