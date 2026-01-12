"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Норникеля и РусАла

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ГМК "Норильский никель" и "РусАла", говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Цветные металлы торгуются на рекордных уровнях за многие годы, стоимость алюминия превысила $3100 за тонну, а меди - $13000 за тонну, констатируют эксперты.

"Мы считаем, что высокие цены на алюминий могут не сохраниться, поскольку глобальный дефицит ослабнет. При этом на рынке меди дефицит может продлиться все 1П26, однако в долгосрочной перспективе рынок, на наш взгляд, будет близок к равновесию", - пишут аналитики в обзоре.

"Спотовый мультипликатор Р/Е "Норникеля" равен 8,6х против исторического 7,7х, а "РусАла" - 3,3х против 5х. С учетом наших прогнозов ключевой ставки ЦБ РФ, курса рубля и цен на металлы на двенадцать месяцев целевой Р/Е на 2026 год у "Норникеля" составит 9х, а у "РусАла" - 4,3х, что также соответствует "нейтральному" взгляду, - отмечают Чуйко, Казаков и Масликов. - Однако из-за повышенной долговой нагрузки (соотношение Чистый долг/EBITDA "Норникеля" в I полугодии 2025 года было 1,9х, а у "РусАла" - 5,2х) одним из главных драйверов для компаний будет снижение ключевой ставки. Смягчение денежной политики ЦБ поможет оптимизировать процентные расходы".

