12 января 2026 года 11:46
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ЮГК и нейтральную - для бумаг Полюса
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций "ЮГК" и нейтральную - для бумаг "Полюса", говорится в обзоре аналитиков. Эксперты прогнозируют, что на горизонте 12 месяцев цены на золото будут оставаться в диапазоне $4300-4500 за тройскую унцию. Их поддержат продолжающиеся закупки со стороны мировых ЦБ и ETF из-за высокой геополитической напряженности. "Сохраняем позитивный взгляд на акции "ЮГК" и нейтральный на "Полюс", - пишут аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай Масликов. - Сейчас в спотовых ценах Р/Е "ЮГК "торгуется на уровне 2,6х против исторических 6,2х, а "Полюса" - 6,4х против 8,6х. Мы считаем, что фундаментально "ЮГК" - по-прежнему сильная компания: золото остается дорогим, при этом есть перспективы роста производства. Но в ее акциях может сохраняться повышенная волатильность из-за неопределенности вокруг корпоративных событий". Долгосрочно "Полюс", по оценке экспертов, остается перспективной инвестицией на фоне запусков крупных проектов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЗОЛОТОДОБЫТЧИКИ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
.
.