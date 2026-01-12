Индекс Мосбиржи останется в понедельник в диапазоне 2700-2750 пунктов - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в понедельник в диапазоне 2700-2750 пунктов ввиду дивидендных "отсечек", говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"Учитывая "отсечки" в "ЛУКОЙЛе" и "Роснефти" и дефицит значимых новостей, ждем, что индекс Мосбиржи в понедельник продолжит "болтаться" в диапазоне 2700-2750 пунктов, локально допускаем просадки ниже, - прогнозирует эксперт. - Пока повода для развития отката рынка в целом не видим, рассчитываем на смещение спроса с "нефтянки" в другие ключевые бумаги, в первую очередь выделяем акции цветмета, в первую очередь, "Норникеля", "РусАла" и "Полюса", которые остаются у нас в модельном портфеле и показывают хорошую прибыль".

Среди историй роста на малообъемном рынке аналитик выделяет сохранение спроса на отдельные фундаментально привлекательные бумаги ("РусАл": +3,5%; "Транснефть": +2,3%), продолжающие обновлять максимумы с лета. Несмотря на текущие ценовые уровни, среднесрочно эксперт видит хороший потенциал для их дальнейшего роста.

