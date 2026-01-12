.
12 января 2026 года 09:58
Поводов для роста рынка акций нет - "Алор Брокер"
Поводов для роста российского рынка акций в настоящее время нет, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. Фондовый рынок начал новый год слабо, потеряв за прошедшие торговые дни 1,3% по индексу Мосбиржи, констатирует эксперт. Причины этого прежние - ухудшение геополитической ситуации и слабые надежды на ускоренное снижение процентных ставок в ближайшее время, указывает он. В понедельник с открытием основных торгов падение продолжится из-за дивидендных гэпов в "ЛУКОЙЛе" и "Роснефти", в результате чего рынок будет тестировать на прочность сильную поддержку 2700 пунктов, полагает Соколов. Отечественные "быки" будут получать небольшую поддержку от внешнего фона, говорится в материале эксперта инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
