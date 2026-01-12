Индекс Мосбиржи может снизиться примерно на 30п в начале недели - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может показать умеренное снижение, примерно на 30 пунктов, в начале текущей торговой недели, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Фондовые индексы с начала 2026 года остаются под влиянием разнонаправленных факторов, констатируют эксперты.

С одной стороны, отмечают они, давление на них оказывает некоторое ухудшение геополитической повестки, связанное с ужесточением позиции американский властей в отношении международной торговли нефтью и морских перевозок нефти и нефтепродуктов. Это неблагоприятно отражается на динамике и перспективах нефтегазового и транспортного секторов: соответствующие индексы отступают с начала года на 1,59% и 1,25%.

С другой, говорится в материале аналитиков инвесткомпании, рынок получает поддержку со стороны относительно высоких цен на нефть и рекордно высоких цен на драгоценные металлы, наряду с позитивной динамикой в сегменте ОФЗ.

На фоне высоких цен на металлы спросом у инвесторов пользуются акции "Норникеля", "РУСАЛа" и "Полюса", например, которые подорожали с начала года на 0,29%, 3,46% и на 0,75% соответственно. Кроме того, опережающую рынок динамику показывают котировки акций компаний электроэнергетической отрасли, соответствующий отраслевой индекс прибавляет с начала года 2,69%.

Таким образом, указывают эксперты, на рынке происходит ротация инвестиций между секторами на фоне селективного подхода инвесторов к формированию портфельных позиций в начале 2026 года.

"Представители нефтегазового сектора, вероятно, останутся за орбитой интереса инвесторов в ближайшие дни, в то время как наряду с упомянутыми выше эмитентами спросом могут также пользоваться акции компаний потребительского и финансового секторов", - пишут аналитики в обзоре.

Индекс Мосбиржи, по мнению экспертов инвесткомпании, в начале торговой недели может показать умеренное снижение, примерно на 30 пунктов, на фоне дивидендных отсечек по акциям "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", учитывая вес этих бумаг в структуре индекса. Тем не менее, полагают они, такое снижение может носить технический характер, и в конечном счете инвесторы могут воспользоваться просадкой для наращивания позиций, что может поддержать восстановление рынка в направлении 2750 пунктов по индексу Мосбиржи.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.