Ориентиром для ОФЗ в ближайшие недели будут выступать данные по инфляции - ПСБ

Ориентиром для инвесторов в ОФЗ в ближайшие недели будут выступать данные по инфляции, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

По мнению эксперта, после длинных праздников настроения инвесторов на долговом рынке выглядят без явного позитива из-за внешних факторов. "Вместе с тем, существенного снижения индекса RGBI не ожидаем (вероятный уровень открытия вблизи 118 пунктов) - для долгового рынка ориентиром будут выступать данные по инфляции в течение ближайших недель, которые продемонстрируют эффект от повышения НДС, - отмечает Грицкевич в комментарии. - Придерживаемся сценария умеренного инфляционного эффекта на динамику цен в начале года, что позволит поддержать рынок облигаций".

В целом, в отсутствии внешних шоков наблюдаемая консервативная позиция регулятора относительно монетарной политики будет способствовать снижению инфляционных рисков, что, на взгляд аналитика, расширит пространство для ослабления ДКП, вероятно, уже весной.

"Таким образом, рекомендации по составу портфеля оставляем прежние - превалирующая доля (~50%) в длинных и среднесрочных ОФЗ и корпоративных облигациях (с рейтингом ААА-АА) с фиксированным купоном при оставшейся части во флоатерах и валютных бумагах (по 25%)", - указывает стратег банка.

