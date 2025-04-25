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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рубль может завершить неделю вблизи 11,3-11,4 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"
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25 апреля 2025 года 11:05

Рубль может завершить неделю вблизи 11,3-11,4 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может завершить текущую торговую неделю вблизи уровней 11,3-11,4 руб. за юань, итоги пятничного заседания ЦБ РФ не должны принципиально удивить рынок, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Цены на нефть в четверг умеренно выросли, позитив от возможного смягчения тарифов и пошлин пока сдерживается рисками ускоренного наращивания добычи ОПЕК+, отмечают эксперты в комментарии. В целом, по их мнению, неделю котировки могут закончить вблизи $66,5/баррель, если традиционные цифры по буровым установкам в США в пятницу принципиально не удивят инвесторов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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