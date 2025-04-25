Рубль может завершить неделю вблизи 11,3-11,4 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может завершить текущую торговую неделю вблизи уровней 11,3-11,4 руб. за юань, итоги пятничного заседания ЦБ РФ не должны принципиально удивить рынок, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Цены на нефть в четверг умеренно выросли, позитив от возможного смягчения тарифов и пошлин пока сдерживается рисками ускоренного наращивания добычи ОПЕК+, отмечают эксперты в комментарии. В целом, по их мнению, неделю котировки могут закончить вблизи $66,5/баррель, если традиционные цифры по буровым установкам в США в пятницу принципиально не удивят инвесторов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.