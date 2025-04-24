Акции Промомеда в настоящее время недооценены рынком - "БКС МИ"

Акции ПАО "Промомед" на текущих ценовых уровнях недооценены рынком с учетом дальнейшего роста результатов компании в ближайшие годы, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова.

"Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2024 год. В целом они ожидаемые, подтвержден прогноз роста выручки на 2025 год. В текущем году часть роста "Промомеда" может прийтись на продажи по тендерам и госзакупкам в IV квартале, поэтому мы не сможем быть полностью уверенными в конечном результате до начала 2026 года. При этом есть риск, что часть тендеров перейдет на начало следующего года, и рост в 2025 году окажется меньше", - указывает эксперт.

Менеджмент "Промомеда" на встрече с инвесторами в среду сообщил, что рост выручки в I квартале 2025 года составил 80% (по всей видимости, г/г). "Если это так (в январе выручка выросла на 29%), то рост продаж в феврале-марте сильно ускорился - хороший сигнал к ожидаемому росту за год", - отмечает Булгаков.

"У нас позитивный взгляд на "Промомед". Считаем, что бумага на текущих уровнях недооценена с учетом дальнейшего роста в ближайшие годы. Если эмитенту удастся реализовать планы по запускам и росту выручки, компания "перерастет" "Озон Фармацевтику" в 2025 году и сможет начать платить дивиденды", - заключает эксперт "БКС МИ".

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