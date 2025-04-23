Возможен откат индекса Мосбиржи к 2900п в среду - ПСБ

Возможен откат индекса Мосбиржи к уровню 2900 пунктов на торгах в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Учитывая понижение уровня представительства на встрече США, стран Европы и Украины и, как следствие, ожиданий по ее итогам, вероятно охлаждение на рынке акций. Ждем, что индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2900-3000 пунктов с возможным откатом уже к его нижней границе. Дорожающая нефть скорее выступит смягчающим фактором", - пишет эксперт в комментарии.

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