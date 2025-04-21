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21 апреля 2025 года 19:10
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ММК
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ПАО "ММК" с целевой ценой 44,0 рубля за бумагу и потенциалом роста 33,9% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. "Группа "ММК" не избежала общего для отрасли спада производства в условиях высокой ключевой ставки, - пишет эксперт. - При этом компания использовала данный период для ремонта и модернизации основных активов. Низкие цены и рост затрат привели к снижению прибыли, однако компания сохранила все признаки финансовой устойчивости, включая небольшой долг и чистую денежную позицию. Завершив ряд проектов, "ММК" значительно сократит капитальные затраты в 2025 году, что поддержит свободный денежный поток, с которого платятся дивиденды. После снижения акции стоят заметно ниже потенциала. Мы считаем, что "ММК" выиграет от перехода ЦБ РФ к снижению ключевой ставки". ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - одна из крупнейших российских металлургических компаний, на которую приходится от 15 до 17% российского производства стали. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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