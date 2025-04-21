Акции ВТБ, ГК ПИК и Озон Фармацевтики будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"

Акции ВТБ, "ГК ПИК" и ПАО "Озон Фармацевтика" будут интересны на текущей неделе, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Акции ВТБ активно восстанавливались последние 1,5 недели, - пишут эксперты. - Менеджмент заявил, что компания планирует выйти из непрофильных активов в ближайшие пять лет, которые не относятся к банковской деятельности. Мы выделяли в марте бумагу среди тех, кто может в перспективе выиграть больше других от улучшения геополитической ситуации. Бумага может продолжить подъем к 200-дневной средней и среднесрочному нисходящему тренду в диапазон 88-93 рублей".

Акции "ГК ПИК" существенно подешевели от максимумов февраля и, на взгляд аналитиков, нащупали опору чуть выше 400. В случае общего улучшения сентимента, более мягкого сигнала от ЦБ по перспективам ключевой ставки, котировки могут достаточно быстро отскочить, полагают в "БКС МИ". Цена может восстановиться в диапазон 480-510 рублей.

"В акциях "Озон Фармацевтики" короткая торговая история, но явный восходящий канал, - констатируют стратеги инвесткомпании. - Котировки восстанавливаются от нижней границы. На неделе компания проведет День инвестора, а также представит финансовые результаты за 2024 год. Долгосрочный потенциал относительно таргета аналитиков БКС один из самых больших. Достигнутые максимумы и круглая отметка формируют ближайший целевой диапазон для волны роста 60-64 рублей".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.