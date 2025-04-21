ПСБ повысил прогнозную цену акций ЮГК до 1,19 руб

Банк ПСБ повысил прогнозную стоимость акций "Южуралзолото" (ЮГК) до 1,19 рубля за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитика Евгения Локтюхова.

Эмитент представил хорошую финансовую отчетность за 2024 год. В прошлом году компания столкнулась с длительным простоем на карьерах Уральского хаба (август-ноябрь). Тем не менее, констатирует эксперт, оптимизация расходов, рекордный курс золота и слабеющий рубль (средняя рублевая цена унции золота во II полугодии выросла на 21% - до 243 тыс. руб.) оказали поддержку золотодобытчику.

"2025 год обещает быть рекордным для ЮГК, если не будет новых претензий со стороны Ростехнадзора. По-прежнему ждем кратного роста доходов компании: восходящий тренд мировых цен на золото выглядит устойчивым, нивелируя текущее укрепление рубля и удерживая рублевую стоимость драгметалла у пиков конца года. Считаем акции привлекательными для среднесрочных инвесторов", - пишет Локтюхов.

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