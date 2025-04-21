Акции ЮГК могут быть интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Южуралзолото" (ЮГК) в настоящее время могут быть интересны для долгосрочных вложений, учитывая текущий рост стоимости золота, возможное ослабление рубля в будущем и прогнозируемое компанией увеличение объемов производства, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Российская золотодобывающая компания раскрыла консолидированные финансовые показатели за 2024 год и показала рост выручки и прибыли, констатируют эксперты.

Также они отмечают, что в прошлом году эмитент заработал своим акционерам 0,0404 рубля чистой прибыли на одну акцию, что соответствует 5,5% текущей акционерной доходности.

Согласно ранее предоставленному прогнозу компании, общий объем производства в 2025 году прогнозируется на уровне 12-14,4 тонны золота или на 13-35% больше уровня 2024 года, а в течение трех лет "Южуралзолото" планирует нарастить объем годовой добычи до 18 тонн золота, указывают аналитики сервиса.

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