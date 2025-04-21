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21 апреля 2025 года 16:37
Акции ЮГК могут быть интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Южуралзолото" (ЮГК) в настоящее время могут быть интересны для долгосрочных вложений, учитывая текущий рост стоимости золота, возможное ослабление рубля в будущем и прогнозируемое компанией увеличение объемов производства, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Российская золотодобывающая компания раскрыла консолидированные финансовые показатели за 2024 год и показала рост выручки и прибыли, констатируют эксперты. Также они отмечают, что в прошлом году эмитент заработал своим акционерам 0,0404 рубля чистой прибыли на одну акцию, что соответствует 5,5% текущей акционерной доходности. Согласно ранее предоставленному прогнозу компании, общий объем производства в 2025 году прогнозируется на уровне 12-14,4 тонны золота или на 13-35% больше уровня 2024 года, а в течение трех лет "Южуралзолото" планирует нарастить объем годовой добычи до 18 тонн золота, указывают аналитики сервиса. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЮГК/ЮЖУРАЛЗОЛОТО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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