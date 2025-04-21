SberCIB подтверждает оценку "держать" для бумаг Etalon

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "держать" для бумаг Etalon из-за давления высоких процентных ставок на прибыльность компании, сообщается в материале аналитиков.

Эмитент получил разрешение на редомициляцию, "переезд" даст техническую возможность возобновить выплату дивидендов, но эксперты инвестбанка считают, что Etalon не сможет распределить прибыль по итогам прошлого года - в 2024 году компания показала рекордный убыток - около 7 млрд рублей.

Аналитики SberCIB также не исключают, что в преддверии приостановки торгов расписки могут оказаться под давлением. Дополнительный фактор риска для котировок, отмечают они - возможная продажа акций, полученных после конвертации расписок, которые купили во внешнем контуре. По оценкам экспертов инвестбанка, объем таких бумаг может составлять до 15%.

SberCIB сохраняет осторожный взгляд на бумаги эмитента.

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