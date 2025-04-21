S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5220-5330п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5220-5330 пунктов в понедельник, полагает аналитик Freedom Finance Global Гульдария Мухлисова.

Эксперт прогнозирует открытие сессии под давлением, которое провоцирует усиление опасений вокруг торговой политики США. Баланс рисков на предстоящую сессию Мухлисова оценивает как негативный при сохранении высокой волатильности и ориентируется на движения S&P 500 в диапазоне 5220-5330 пунктов.

"В начале прошлой недели на графике сформировалась указывающая на коррекционный тренд фигура "крест смерти" (death cross), когда 50-дневная скользящая пересекла сверху вниз 200-дневную, - напоминает аналитик. - S&P 500 остается ниже всех ключевых скользящих средних, но уровни 5115 и 5220 пунктов способны стать для него поддержкой. На горизонте недели наиболее вероятным сценарием выглядит период консолидации бенчмарка в широком диапазоне 5100-5500 пунктов, который совпадает с 50%-м восстановлением от апрельских минимумов".

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