"БКС МИ" сдержанно оценивает перспективы акций ТМК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сдержанно оценивает перспективы акций "Трубной металлургической компании" (ТМК), текущая цена выглядит справедливо, говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева.

Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщил эмитент. Годовое собрание акционеров назначено на 4 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие собрании - 10 мая.

"Рекомендация выглядит вполне ожидаемо из-за убытка. По итогам прошлого года чистый убыток ТМК составил 28 млрд руб. Формально он позволяет пропустить дивиденды, так как базой для выплаты выступает прибыль, - пишут эксперты в обзоре. - Сдержанно смотрим на акции компании. По нашим оценкам, текущая цена ТМК выглядит справедливо, а мультипликатор Р/Е составляет чуть выше 7х по споту, что на уровне исторических цифр. Переоценку в бумаге могут вызвать снижение ключевой ставки и возврат к чистой прибыли, поскольку это вернет возможность платить дивиденды. Однако мы ожидаем этого не ранее 2026 года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.