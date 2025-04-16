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16 апреля 2025 года 13:21
Волатильность рубля, скорее всего, пока останется повышенной - Freedom Finance Global
Волатильность рубля, скорее всего, пока останется повышенной, вероятность, что национальная валюта останется самой динамичной в текущем году, высока, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Российский рубль, согласно данным Bloomberg, стал самой динамичной валютой в 2025 году, так как с начала года укрепился на 38% по отношению к доллару на международном валютном рынке и на 19% на внебиржевом рынке РФ. Ключевую роль в укреплении национальной валюты играет стабильный профицит торгового баланса, так как из-за этого предложение валюты от экспортеров превышает спрос со стороны импортеров, указывает эксперт инвестомпании. К нему также добавилось геополитическое потепление между Россией и США, так как даже начало переговорного процесса по восстановлению двусторонних отношений повысило вероятность смягчения санкций, отмечает Чернов. При этом иностранные инвесторы обращаются к дружественным РФ странам, чтобы получить доступ к высокодоходным рублевым активам, чем также поддерживают высокий спрос на национальную валюту. Помимо этого, обращает внимание аналитик Freedom Finance Global, с апреля 2025 года ЦБ РФ начал продавать иностранную валюту и золото из средств ФНБ в рамках бюджетного правила, так как стоимость экспортного сорта нефти марки Urals опустилась ниже заложенных при верстке бюджета на текущий год значений, что оказывает дополнительную поддержку стоимости рубля за счет увеличения на него спроса. Также, по мнению Чернова, необходимо отдельно выделить снижение стоимости американского доллара на фоне новых торговых пошлин Трампа, что только ускорило укрепление российской национальной валюты. С начала 2025 года индекс доллара DXY (соотношение стоимости американского доллара к корзине из шести мировых резервных валют) упал на 8,02%. "Волатильность рубля, скорее всего, останется повышенной, так как текущие геополитические процессы оказывают на него существенное влияние, а они сейчас находятся вблизи своей кульминации. Поэтому высока вероятность, что рубль так и останется самой динамичной валютой в текущем году, - пишет эксперт в материале инвесткомпании. - Тем более что при верстке бюджета на 2025 год Минфин России заложил среднегодовой курс доллара в 96,5 руб./$1, от которого он уже отклонился на 14,5%, а значит, нельзя исключать вариант искусственного ослабления стоимости национальной валюты. Но как правило, это происходит ближе к концу года, в четвертом квартале, когда уже понятен какой будет дефицит бюджета". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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