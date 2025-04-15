"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Ленты с целью 1700 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "Ленты" с целью 1700 рублей и горизонтом инвестирования на октябрь 2025 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, сообщается в материале аналитиков сервиса.

"В условиях высокой инфляции и экономической неопределенности ритейл-компании остаются привлекательными для инвесторов как защитные активы, - пишут аналитики в комментарии. - "Лента" при этом демонстрирует потенциал роста, что усиливает интерес со стороны инвесторов, ориентированных на компании с развивающимся бизнесом. Считаем, что "Лента" обладает потенциалом роста бизнеса посредством успешного достижения цели по выручке в 1 трлн рублей по итогам 2025 года и в дальнейшем будет способна выплачивать дивиденды на стабильной основе".

Отмечают эксперты и возможные риски:

- Рост расходов на персонал в результате дефицита рабочей силы.

- Более долгий период высоких процентных ставок в экономике.

- Пересмотр менеджментом текущих планов по достижению стратегии на 2025 год со смены выплаты дивидендов на дальнейший рост бизнеса, включая дальнейшую реализацию M&A-сделок. Это, по мнению аналитиков, может поспособствовать снижению ожидаемых дивидендов и сформирует дополнительный риск в умении менеджмента идентифицировать интересные бизнес-активы по умеренным ценам.

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