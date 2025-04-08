Вероятность снижения ставки ЦБ РФ в июне-июле повышается - "Т-Инвестиции"

Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ в июне-июле повышается, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"В апреле наиболее вероятно сохранение ключевой ставки на текущем уровне, так как в острой фазе турбулентности оправдан выжидательный подход, - пишет эксперт в комментарии. - В июне-июле вероятность снижения ставки повышается (за исключением маловероятных, на наш взгляд, сценариев, при которых девальвация рубля превысит 30-40%). На конец 2025 года мы сохраняем прогноз ключевой ставки в диапазоне 13-16%. Продолжаем следить за ценами на нефть и геополитикой".

При оценке инфляции и решении по ключевой ставке для Банка России, по мнению Донец, будет важна совокупная реакция экономической активности и курса рубля на глобальную ситуацию. Аналитик полагает, что рецессионные риски будут доминировать, как это было скорее в 2020 году, а не в 2015-м.

"С учетом этого мы пока сохраняем наш прогноз ключевой ставки на конец 2025 года на уровне 13-16%. Отметим, что кризисный сценарий для мировой экономики повышает вероятность скорого снижения ставки ЦБ", - отмечает стратег брокера.

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