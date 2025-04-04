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04 апреля 2025 года 13:53
Нефтяные цены обладают потенциалом снижения до $60-65/барр. - Freedom Finance Global
Котировки нефти марки Brent обладают потенциалом снижения до $60-65 за баррель в сложившихся условиях на фоне возможного снижения спроса на сырье, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Сочетание новых тарифов ввозных пошлин в США и решения ОПЕК+ увеличить добычу создало ситуацию так называемого идеального "шторма" на рынке углеводородного сырья. Учитывая текущие события, прогнозы на 2025 год становятся менее оптимистичными. В текущей ситуации спрос на нефть может снизиться на 2-3%, что приведет к снижению цены на нефть марки Brent до $60-65 за баррель, - пишет эксперт в обзоре. - Для России, как одного из крупнейших экспортеров нефти, эти изменения могут оказать серьезное влияние на бюджетные доходы и экономическую стабильность. Однако важно также учитывать возможные геополитические риски, такие как эскалация конфликтов в нефтедобывающих регионах, которые могут временно подтолкнуть цены вверх". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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