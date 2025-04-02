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02 апреля 2025 года 16:25
Долгосрочные перспективы акций Полюса по-прежнему привлекательны - "ВТБ Мои Инвестиции"
Долгосрочные перспективы акций "Полюса" выглядят привлекательно, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". С начала года драгметалл подорожал более чем на 18%, достигнув нового максимума - свыше $3100 за унцию. Хотя потенциал роста на этот год может быть частично исчерпан, для золотодобывающих компаний сложилась крайне благоприятная рыночная ситуация, считают эксперты. Максимальную выгоду получат компании с низкой себестоимостью добычи. В числе таких компаний - "Полюс". Недавно компания провела сплит акции с коэффициентом 1 к 10. Бумаги стали более ликвидными и доступными по цене. "Долгосрочные перспективы "Полюса" выглядят привлекательно. Компания представила план разработки месторождения Сухой Лог, что позволит увеличить объем производства примерно на 80%. Однако начало добычи на месторождении запланировано не раньше 2028 года. Но золото и само по себе, скорее, неторопливый актив и приветствует долгосрочное партнерство", - отметил начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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