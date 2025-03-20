"АКБФ" понизил прогнозную цену акций АЛРОСА до 93,11 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" со 106,74 рубля до 93,11 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 55% от текущего уровня и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Дисконт-поправка на риски вложений в акции компании по-прежнему находится на уровне 25%, указывают эксперты.

Эмитент приостанавливает добычу на низкорентабельных месторождениях, что, по его сообщению, позволит сократить прямые затраты примерно на 9 млрд руб. в течение года. Данные объекты занимали менее 1 млн карат в производственном плане на 2025 год (около 3% от общего объема). Приостановка может отразиться на показателях только с 2026 года, поскольку обогащение уже добытой руды продолжится до следующего сезона, отмечают эксперты "АКБФ". При этом производственный план по добыче алмазов на 2025 год (29 млн карат) остается без изменений.

"Учитывая, что динамика цен на золото и серебро является опережающим индикатором для цен на алмазы, но при этом оценивая управленческие решения "АЛРОСА" как отражение повышенных кратко- и среднесрочных ценовых рисков в отрасли, пересматриваем прогноз роста цен на продукцию компании в 2025 году до 15% (ранее было 20%), - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре. - Среднегодовой прирост добычи эмитента в период 2024-2031 гг. оценивается в 4%, что вдвое ниже значений 2009-2020 гг., когда рынок не испытывал столь сильного нерыночного воздействия на цены и спрос".

Среднегодовой рост цен на продукцию компании на 2024-2031 гг. сохраняется на уровне 14% (прогноз базово-консервативный), учитывая долгосрочные оценки по рынку драгоценных металлов, отмечают в "АКБФ".

Одним из факторов диверсификации для "АЛРОСА" является приобретение лицензии на разработку Дегдеканского золоторудного месторождения в Магаданской области с разведанными запасами около 100 тонн золота. Стоимость лицензии составила 5,44 млрд руб., а начало добычи планируется на 2027 год. "По нашим оценкам, в 2027-2031 гг. это может дать 3-7% дополнительного прироста выручки, однако мы пока не учитываем эти показатели в расчете справедливой стоимости эмитента", - указывают эксперты инвесткомпании.

Прогноз дивидендных выплат по итогам 2024 года снижен с 5,4 руб./ао до 2,49 руб./ао, говорится в материале аналитиков. По итогам 2025 года сохраняется выплата на уровне 5,4 руб./ао. По итогам пересмотра также снижен прогноз EBITDA на 2025 год до 104 млрд руб. (против 125 млрд руб. ранее).

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