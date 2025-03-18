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18 марта 2025 года 19:01
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на среду - 3200-3300 пунктов - Freedom Finance Global
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на среду составляет 3200-3300 пунктов, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Торги 18 марта на российском фондовом рынке проходили в умеренном плюсе. К последнему часу основной сессии рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,48%, а долларовый РТС поднялся на 0,5%, - констатирует эксперт. - В преддверии новостей о результатах телефонных переговоров между президентами США и России покупки акций были достаточно сдержанными, но и продавцы были малоактивны. Осторожность перед завтрашним решением ФРС по ставке преобладала и на внешних фондовых площадках". Аналитик прогнозирует на торги 19 марта диапазон для индекса Мосбиржи 3200-3300 пунктов и дает ориентир для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую сессию на уровне 81-83 руб./$1, 91-93 руб./|EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань соответственно. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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