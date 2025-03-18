ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне - SberCIB

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% в пятницу, 21 марта, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Итоги заседания вряд ли удивят рынок, - полагают эксперты. - Комментарии ЦБ будут чуть мягче, чем в феврале. Это соответствует ожиданиям рынка. Однако Банк России, скорее всего, не будет менять сигнал о планах "оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании". Если текущие тенденции сохранятся, то переход к более нейтральному сигналу состоится в апреле. Считаем, что итоги заседания будут умеренно позитивными для рублевых облигаций с фиксированным купоном".

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