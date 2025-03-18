"Финам" повысил рейтинг акций iShares U.S. Medical Devices ETF до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций iShares U.S. Medical Devices ETF с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную стоимость бумаги на уровне $69,7 за штуку, что предполагает потенциал роста на 16,6%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"За последний месяц медтех столкнулся с новыми вызовами со стороны Трампа - новые тарифы, направленные на Китай, Канаду и Мексику, создают неопределенность для целого ряда игроков отрасли как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, - отмечает эксперт. - Последствия для части производителей медицинского оборудования могут быть ощутимыми в силу зависимости от импортных комплектующих и сырья. На таком информационном фоне ETF с привязкой к медтеху претерпел существенную просадку, которая к настоящему моменту исчерпалась и перешла в отскок".

iShares U.S. Medical Devices ETF - индексный биржевой фонд, отслеживающий динамику индекса Dow Jones U.S. Select Medical Equipment, который, в свою очередь, состоит из акций компаний - производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств.

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