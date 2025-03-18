"Т-Инвестиции" повысили прогнозную цену акций Татнефти до 840 руб

"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "Татнефти" до 840 рублей за штуку, рекомендация "покупать" сохраняется для обоих типов бумаг эмитента, сообщается в материале аналитика брокера Александры Прытковой.

Эксперт отмечает стабильные финансовые результаты компании, которые превосходят ожидания брокера и консенсус-прогнозы. Частичное снятие добровольных ограничений на добычу нефти в 2025 году позитивно скажется на объемах добычи "Татнефти", обращает внимание она. На данный момент у компании нет активных масштабных инвестпрограмм, что позволило ей снизить капитальные расходы. В связи с этим свободный денежный поток за 2024 год вырос в 2,5 раза, до рекордных 254 млрд руб.

Также Прыткова отмечает, что эмитент легко проходит период высоких ставок в экономике.

Отсутствие долговой нагрузки в совокупности с растущими запасами денежных средств позволяют "Татнефти" выплачивать крупные дивиденды, указывает эксперт "Т-Инвестиций". "В ближайшие годы, по нашим прогнозам, коэффициент выплат составит порядка 70% от чистой прибыли. По нашим оценкам, финальный дивиденд за 2024 год может достигнуть 36,5 руб./акция. В таком случае дивидендная доходность выплаты составит 5,1%", - пишет Прыткова в обзоре.

Акции компании торгуются с форвардным мультипликатором EV/скорр. EBITDA (учитывает прогноз на 2025 год) на уровне 3,3х, что предполагает дисконт в размере почти 30% к историческому уровню. Однако среди российских нефтяных компаний "Татнефть" имеет одну из самых высоких рыночных оценок по мультипликаторам, отмечает аналитик брокера.

При этом эксперт указывает, что относительно стабильный курс рубля и неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке нефти (цена нефти марки Brent около $70/баррель) в начале года могут сдержать рост прибыли компании в 2025 году. "В случае сохранения подобных условий в течение всего 2025 года финансовые результаты компании могут снизиться более чем на 10%, из-за чего возможно снижение и коэффициента дивидендных выплат. Однако мы считаем укрепление рубля временным и ждем его ослабления до 103 руб./$1 на конец текущего года", - пишет Прыткова в материале.

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