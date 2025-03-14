Средняя цена золота в 2025г составит $2900/унц. - "ВТБ Мои Инвестиции"

Средняя цена золота в 2025 году составит $2900 за тройскую унцию, полагают эксперты брокера "ВТБ Мои Инвестиции".

" Мировые цены на золото продолжают бить рекорды, - отмечают аналитики в комментарии. - Пока основные рисковые активы оказались под давлением на фоне политических событий, драгметалл начал проявлять защитные свойства, хотя ранее следовал их тренду. Поддержку оказало и снижение курса доллара на внешнем рынке из-за падения доходностей по госдолгу США. Цена на золото будет скорректирована, как только американская нацвалюта перейдет к росту. С точки зрения производственных затрат, справедливым является значение в $2400 за тройскую унцию. Прогнозируем среднюю цену драгметалла в 2025 году на уровне $2900/унц.".

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