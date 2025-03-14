"Финам" понизил рейтинг акций Диасофта до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций "Диасофта" с "покупать" до "держать" и целевую цену акций с 5814 руб. до 4214 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 12,7% без учета дивидендов, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"В декабре 2024 года мы подтвердили целевую цену по акциям компании, так как менеджмент был уверен в выполнении своего прогноза по финансовым показателям. Однако на прошлой неделе, после выхода отчета за 9 месяцев 2024 фингода, менеджмент признал, что старый прогноз не будет выполнен, и опубликовал новый, в котором снизил темпы роста годовой выручки с 30% до 20%. Мы считаем данный факт негативным и понижаем целевую цену и рейтинг по акциям компании", - отмечает эксперт.

"Диасофт" - ведущий российский разработчик корпоративного ПО с сервис-ориентированной платформенной архитектурой для финансового сектора.

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