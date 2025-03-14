"Финам" повысил прогнозную цену акций Сбербанка до 376,7 руб. для обоих типов бумаг с сохранением рекомендации "покупать". Потенциал роста составляет 18,9% для обыкновенных и 19,7% для привилегированных акций на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

"В 2024 году Сбер весьма уверенно смотрелся в финансовом плане, несмотря на сложную операционную среду, и обновил рекорд по чистой прибыли, - отмечает эксперт. - При этом мы ожидаем, что благодаря лидирующему положению в отрасли и эффективной бизнес-модели ведущий кредитор страны продолжит демонстрировать позитивную динамику доходов по основным направлениям деятельности и прибыли в текущем году, а также выплатит щедрые дивиденды. Акции Сбера заметно выросли в цене за последние месяцы вместе с широким рынком, но мы считаем, что они по-прежнему недооценены и интересны для среднесрочных покупок".

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