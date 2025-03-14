Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5500-5600пунктов в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5500-5600 пунктов на торгах в пятницу при высоком уровне волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников.

"На фондовых площадках сохраняется высокий уровень неопределенности и преобладают "медвежьи" настроения, - пишет эксперт в комментарии. - Макроэкономические данные отошли на второй план на фоне постоянных громких заявлений Белого дома, касающихся внешней торговли, и реакции на них со стороны других государств. Фьючерсы на основные индексы американских акций демонстрируют позитивную динамику, указывая на возможность технического отскока. На предстоящие торги прогнозируем высокий уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5500-5600 пунктов".

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