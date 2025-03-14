Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций РусАла

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций "РусАла", сообщается в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Эмитент в пятницу опубликовал результаты за 2П24 по МСФО, которые оказались ниже наших ожиданий и прогнозов рынка. Учитывая спотовые цены на алюминий около $2703/тонну и на глинозем на уровне $438/тонну, а также отмену в 2025 году экспортных пошлин, мы ожидаем, что компания увеличит прибыль в текущем году. Возможные в 2025 году снижение ключевой ставки и уменьшение санкционных рисков - дополнительные факторы поддержки для бумаг "РусАла". Подтверждаем позитивную оценку акций", - пишет эксперт.

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