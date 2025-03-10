"Префы" Сургутнефтегаза - фавориты текущей недели - "Эйлер АТ"

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" - фавориты текущей недели, говорится в комментарии аналитиков компании "Эйлер Аналитические Технологии".

"Фаворитом наступившей недели мы выбираем "префы" "Сургутнефтегаза", динамика которых значительно отстает от сектора: за последний месяц они снизились на 5,7%, тогда как акции остальных нефтегазовых компаний выросли в среднем на 1,4%", - пишут эксперты. - Согласно нашему долгосрочному прогнозу, к концу года курс рубля снизится до 103 руб./$1. Это станет подспорьем для привилегированных акций "Сургутнефтегаза", которые будут демонстрировать наиболее высокую дивидендную доходность в секторе: 16,3% по итогам 2024 года и более 18% по итогам 2025 года".

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