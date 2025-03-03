Акции ТМК по-прежнему привлекательны для вложений - инвестбанк "Синара"

Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК) по-прежнему привлекательны для вложений, говорится в материале аналитика инвестиционного банка "Синара" Дмитрия Смолина.

"Эмитент в понедельник утром представил операционные, а также финансовые результаты за 2П24 по МСФО, которые оказались несколько лучше наших и рыночных прогнозов", - отмечает эксперт.

Также Смолин обращает внимание, что после публикации отчетности компания провела звонок для аналитиков, где говорилось, что много внимания уделяется снижению долговой нагрузки, повышению прибыли и рентабельности. Ввиду чистого убытка и высокой ключевой ставки выплату дивидендов по итогам 2024 года руководство ТМК считает крайне маловероятной, однако допускает, что по итогам 2025 года выплаты возобновятся.

"Мы по-прежнему считаем бумагу, которая торгуется с невысоким коэффициентом EV/EBITDA 2025П (3,6) привлекательной: росту котировок могли бы способствовать снижение ключевой ставки (прогнозируем такое развитие событий уже в текущем году), отмена санкций и восстановление спроса на трубы", - пишет Смолин в обзоре.

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