Акции Группы "Ренессанс страхование" привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Группы "Ренессанс страхование" привлекательны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Группа "Ренессанс страхование" раскрыла финансовые результаты по ОСБУ за 2024 год. Прибыль компании за 2024 год увеличилась на 33,4%, до 10,9 млрд рублей. Совокупный доход за 2024 год составил 12,7 млрд рублей, что на 69% выше уровня предыдущего года.

Эксперты сервиса позитивно оценивают результаты "Ренессанс страхования" и ожидают хороший отчет за 2024 год по МСФО, что позволит компании выплатить высокие дивиденды. На фоне потенциального смягчения денежно-кредитной политики Банком России в будущем аналитики полагают, что это окажет положительное влияние на переоценку инвестиционного портфеля компании и может увеличить как чистую прибыль, так и будущие дивиденды.

"На наш взгляд, акции "Ренессанс страхования" являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора", - указывают стратеги сервиса. По их мнению, включение акций эмитента в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС с 21 марта увеличит ликвидность ценных бумаг и сделает их доступными для покупки крупных инвестиционных фондов, ориентированных на индекс.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.