Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Роснефти на уровне 670 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций "Роснефти" на уровне 670 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Натальи Мильчаковой.

По мнению эксперта, основной причиной падения цены акций эмитента в понедельник стал 16-й пакет санкций ЕС, затронувший проект "Роснефти" "Восток ойл". Компания ранее сообщала, что на проекте используется 98% оборудования российского производства, остальное импортируется из дружественных стран, так что санкции не должны оказать влияние на него. Однако "Роснефть" уже перенесла ввод в эксплуатацию проекта с 2024 на 2026 год, хотя не столько из-за санкций Запада, сколько из-за общего сокращения добычи нефти Россией в рамках ОПЕК+, указывает Мильчакова.

"Реакция котировок бумаг представляется чрезмерной, но, возможно, на падение повлияло еще и то, что цена акций эмитента нередко движутся в противовес общерыночному тренду. Мы подтверждаем целевую цену акций "Роснефти" в течение года на уровне 670 рублей за штуку", - пишет аналитик в обзоре инвесткомпании.

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