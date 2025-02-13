"Финам" понизил рейтинг акций Газпром нефти до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций "Газпром нефти" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 657 рублей за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 0,2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

"По нашим оценкам, из-за сокращения маржинальности нефтепереработки во втором полугодии и дополнительных расходов на отложенный налог на прибыль "Газпром нефть" может представить слабую отчетность по итогам второго полугодия, - отмечает эксперт. - На фоне этого доходность финальных дивидендов может составить всего 4,6% - скромное значение для сектора. При этом за последние два месяца акции нефтяника выросли уже более чем на 20% и достигли нашей целевой цены. На этом фоне мы считаем, что сейчас удачный момент для фиксации прибыли".

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