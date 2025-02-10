Спрос центральных банков поддерживает цену золота - "Финам"

Спрос центральных банков поддерживает цену золота, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Николая Дудченко.

"Цена на золото продолжает свое восхождение к новым вершинам: рост цены на торгах в понедельник составляет 1,2%. Цена находится на отметке $2895 за тройскую унцию, - констатирует эксперт. - Поддержку быкам оказала статистика от World Gold Council, который, со ссылкой на МВФ, отчитался о ситуации с покупками золота центральными банками в декабре и целиком за весь 2024 год. Чистые продажи золота в декабре составили 3 т. Причина в Казахстане, который продал 11 т золота в конце 2024 года. Во второй половине ноября Национальный банк Казахстана начал проводить валютные интервенции с целью поддержки курса тенге. В итоге в ноябре вливания составили $1 млрд, а в декабре были уже значительно меньше - чуть более $300 млн. Таким образом, возможно, что продажи золота центральным банком были связаны с этими мерами".

Тем не менее по итогам всего 2024 года чистые покупки золота составили 337 т. В лидерах - Банк Польши, указывает аналитик.

"Технически уровень сопротивления в настоящее время сместился чуть наверх. Локальной целью быков теперь может стать отметка $2940 за тройскую унцию", - прогнозирует Дудченко.

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