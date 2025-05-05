"Финам" открыл торговую идею: продавать акции "М.Видео" с целью 145 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "М.Видео" с целью 145 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 42%, стоп-приказ: 85 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Цена находится в растущем тренде. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 85 руб. риск на портфель составит 0,83%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,53", - отмечают аналитики.

Они напоминают, что оборот "М.Видео-Эльдорадо" по итогам 2024 года составил 566 млрд руб., увеличившись на 5% (г/г). Онлайн-продажи составили 74% GMV, увеличившись на 9% до 420 млрд руб. за счет расширения партнерств с маркетплейсами и развития собственных каналов: сайтов и мобильных приложений брендов "М.Видео" и "Эльдорадо". Продажи по модели 3P на собственном маркетплейсе компании выросли на 20%, до 19,3 млрд руб.

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