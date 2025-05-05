Вероятный краткосрочный диапазон для рубля - 80-85 руб./$1 и 11-11,7 руб./юань - УК "Первая"

Вероятный краткосрочный диапазон для рубля - 80-85 руб./$1 и 11-11,7 руб./юань, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

По мнению эксперта, катализатором укрепления рубля с февраля 2025 года остается геополитика:

- оценки перспектив рубля улучшились (девальвационные ожидания стали умереннее);

- премия за риск в рублевых активах снизилась;

- в результате активизировалось использование дифференциала в процентных ставках;

- импорт мог снизиться из-за роста неопределенности.

"Перечисленные факторы, вероятно, будут определять курс рубля и в мае, - полагает Ващелюк. - Кроме того, в мае Банк России может увеличить продажи иностранной валюты по бюджетному правилу из-за апрельского снижения цен на нефть. Позиции рубля вероятно останутся сильными до конца весны: курс доллара может составить 80-86 руб., юаня - 11-11,8 руб.".

На взгляд эксперта, уровни около 80 руб./$1 могут стать пиком укрепления национальной валюты при неизменных внешних условиях. Если ожидания по валютному курсу превосходят 100 руб./$1 через год, то при 80 руб./$1 использование дифференциала в процентных ставках становится невыгодным, полагает аналитик.

"Ослабление рубля можно ожидать с июня, когда экспортная выручка должна снизиться из-за апрельского падения цен на нефть. В начале мая курс доллара вероятно будет находиться в диапазоне 80-85 руб., юаня - 11-11,7 руб.", - прогнозирует Ващелюк.

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