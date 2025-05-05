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05 мая 2025 года 19:05
Вероятный краткосрочный диапазон для рубля - 80-85 руб./$1 и 11-11,7 руб./юань - УК "Первая"
Вероятный краткосрочный диапазон для рубля - 80-85 руб./$1 и 11-11,7 руб./юань, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. По мнению эксперта, катализатором укрепления рубля с февраля 2025 года остается геополитика: - оценки перспектив рубля улучшились (девальвационные ожидания стали умереннее); - премия за риск в рублевых активах снизилась; - в результате активизировалось использование дифференциала в процентных ставках; - импорт мог снизиться из-за роста неопределенности. "Перечисленные факторы, вероятно, будут определять курс рубля и в мае, - полагает Ващелюк. - Кроме того, в мае Банк России может увеличить продажи иностранной валюты по бюджетному правилу из-за апрельского снижения цен на нефть. Позиции рубля вероятно останутся сильными до конца весны: курс доллара может составить 80-86 руб., юаня - 11-11,8 руб.". На взгляд эксперта, уровни около 80 руб./$1 могут стать пиком укрепления национальной валюты при неизменных внешних условиях. Если ожидания по валютному курсу превосходят 100 руб./$1 через год, то при 80 руб./$1 использование дифференциала в процентных ставках становится невыгодным, полагает аналитик. "Ослабление рубля можно ожидать с июня, когда экспортная выручка должна снизиться из-за апрельского падения цен на нефть. В начале мая курс доллара вероятно будет находиться в диапазоне 80-85 руб., юаня - 11-11,7 руб.", - прогнозирует Ващелюк. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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