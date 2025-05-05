Акции Полюса, Магнита и Мосбиржи будут интересны на этой неделе - "БКС МИ"

Акции "Полюса", "Магнита" и "Московской биржи" будут интересны на этой неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов.

"Курс акций "Полюса" скорректировался до минимума начала апреля, несмотря на устойчивый рост цен на золото, - отмечает эксперт. - Высокий шанс отскока подтверждает ряд осцилляторов, которые после пятничного падения котировок погрузились в область перепроданности. Ожидаем, что к концу недели стоимость бумаг компании отскочит до ближайшего уровня сопротивления, и акции будут торговаться в диапазоне 1760-1800 рублей".

Акции "Магнита" в застое уже больше семи месяцев и не демонстрируют хоть какого-нибудь тренда, считает Буянов. Котировки ритейлера уже в четвертый раз достигли района сопротивления в 4300 руб., после которого обычно развивался кратковременный отскок. По мнению аналитика, шансы на повтор этого сценария растут. "Ожидаем кратковременный рост широкого рынка после беспрепятственного падения на прошлой неделе. Полагаем, что к концу недели акции "Магнита" вырастут в цене до 4400-4500 рублей", - прогнозирует он.

Бумаги "Московской биржи" скорректировались сильнее рынка - практически на 9,5% - хотя фундаментально выглядят, по оценке буянова, привлекательно в период жесткой денежно-кредитной политики. Кроме того, цена уже около сильной поддержки - 190 руб. "При этом нисходящий тренд, начавшийся в феврале, сломал резкий рост котировок в третьей декаде апреля, - указывает эксперт "БКС МИ". - Тогда котировки преодолели верхнюю границу нисходящего тренда. Ожидаем, что к концу недели акции Мосбиржи будут торговаться в коридоре 197-200 рублей".

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