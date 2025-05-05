Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций М.Видео

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "М.Видео" на фоне снижения выручки на 2% г/г по результатам 2П24 по МСФО и высокого долга компании, сообщается в обзоре банка.

"М.Видео" выпустила отчетность за 2024 год по МСФО. В 2П24 выручка сократилась на 2% г/г до 250 млрд руб. Валовая прибыль уменьшилась на 5% г/г до 49 млрд руб., что предполагает снижение рентабельности по этому показателю на 0,7 п. п. в годовом сопоставлении до 19,8%. EBITDA понизилась на 14% г/г до 21 млрд руб. Чистый убыток составил 9,8 млрд руб. Чистый долг на конец декабря достиг 153,4 млрд руб., включая обязательства по аренде в 67,6 млрд.

"Опубликованные годовые результаты указывают на слабую динамику в 2П24, свидетельствующую об отсутствии роста выручки и снижении рентабельности, - пишет аналитик Константин Белов. - Высокий долг остается фактором значительного риска в текущих условиях, хотя поступление финансирования несколько смягчает серьезность ситуации. На наш взгляд, низкие показатели ожидались рынком и учтены в цене акций".

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