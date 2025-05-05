Среднесрочный потенциал роста котировок акции банка "Санкт-Петербург" - до 500 руб. - "Велес Капитал"

Среднесрочный потенциал роста котировок акции банка "Санкт-Петербург" - до 500 руб. забумагу, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Акции банка "Санкт-Петербург" в понедельник торгуются без дивидендов за 2024 год, напоминает эксперт. Следующие выплаты банк, очевидно, осуществит уже по итогам 1-го полугодия 2025 года: ожидания дивидендов могут обеспечить поддержку бумагам в середине года.

На данный момент известно, что чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" за первые два месяца 2025 года по РСБУ увеличилась на 9,9% г/г, а за февраль подскочила на 37,9% г/г при росте чистого процентного дохода на 12,9% г/г и 14,2% г/г соответственно, а выручки - на 11,9% г/г и 21% г/г. Банк, таким образом, продолжает формировать базу для выплаты промежуточных дивидендов уже за текущий год, подчеркивает Кожухова.

"С технической точки зрения акции банка "Санкт-Петербург" к середине дня отвоевали существенную часть утерянных из-за дивидендного гэпа позиций и восстановились от поддержки 370 руб., - пишет стратег инвесткомпани. - Среднесрочно в случае улучшения настроений на российском фондовом рынке и выплаты промежуточных дивидендов котировки продолжают смотреть в район 500 руб. (потенциал роста от текущих уровней 33%). Падение ниже поддержек 370 руб. и 358 руб., в то же время, будет предупреждать о рисках смены тренда на медвежий и развития нисходящего движения к минимуму конца прошлого года 293,46 руб. Медвежий сценарий, вероятно, реализуется при дальнейшем ухудшении настроений на российском фондовом рынке в ожидании новостей по дивидендам".

Аналитик подчеркивает, что акции банка "Санкт-Петербург" в целом в последние месяцы сохраняли относительную стабильностью даже в условиях общерыночного падения.

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