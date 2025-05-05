.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Среднесрочный потенциал роста котировок акции банка "Санкт-Петербург" - до 500 руб. - "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 мая 2025 года 16:35
Среднесрочный потенциал роста котировок акции банка "Санкт-Петербург" - до 500 руб. - "Велес Капитал"
Среднесрочный потенциал роста котировок акции банка "Санкт-Петербург" - до 500 руб. забумагу, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Акции банка "Санкт-Петербург" в понедельник торгуются без дивидендов за 2024 год, напоминает эксперт. Следующие выплаты банк, очевидно, осуществит уже по итогам 1-го полугодия 2025 года: ожидания дивидендов могут обеспечить поддержку бумагам в середине года. На данный момент известно, что чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" за первые два месяца 2025 года по РСБУ увеличилась на 9,9% г/г, а за февраль подскочила на 37,9% г/г при росте чистого процентного дохода на 12,9% г/г и 14,2% г/г соответственно, а выручки - на 11,9% г/г и 21% г/г. Банк, таким образом, продолжает формировать базу для выплаты промежуточных дивидендов уже за текущий год, подчеркивает Кожухова. "С технической точки зрения акции банка "Санкт-Петербург" к середине дня отвоевали существенную часть утерянных из-за дивидендного гэпа позиций и восстановились от поддержки 370 руб., - пишет стратег инвесткомпани. - Среднесрочно в случае улучшения настроений на российском фондовом рынке и выплаты промежуточных дивидендов котировки продолжают смотреть в район 500 руб. (потенциал роста от текущих уровней 33%). Падение ниже поддержек 370 руб. и 358 руб., в то же время, будет предупреждать о рисках смены тренда на медвежий и развития нисходящего движения к минимуму конца прошлого года 293,46 руб. Медвежий сценарий, вероятно, реализуется при дальнейшем ухудшении настроений на российском фондовом рынке в ожидании новостей по дивидендам". Аналитик подчеркивает, что акции банка "Санкт-Петербург" в целом в последние месяцы сохраняли относительную стабильностью даже в условиях общерыночного падения. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-БСПБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
05 мая 2025 года 19:05
Вероятный краткосрочный диапазон для рубля - 80-85 руб./$1 и 11-11,7 руб./юань, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. По мнению эксперта, катализатором укрепления рубля с февраля 2025 года остается геополитика: - оценки перспектив рубля улучшились (девальвационные ожидания стали... читать дальше
.05 мая 2025 года 18:47
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "М.Видео" с целью 145 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 42%, стоп-приказ: 85 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Цена находится в растущем тренде. При... читать дальше
.05 мая 2025 года 18:19
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк-Инвестиции". " Мы нейтрально оцениваем финансовые результаты X5 за первый квартал 2025 года, - отмечают эксперты. - Динамика показателей... читать дальше
.05 мая 2025 года 17:47
Акции "Полюса", "Магнита" и "Московской биржи" будут интересны на этой неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов. "Курс акций "Полюса" скорректировался до минимума начала апреля, несмотря на устойчивый рост цен на золото, - отмечает эксперт. - Высокий шанс отскока... читать дальше
.05 мая 2025 года 15:52
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $338 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 1%, сообщается в аналитическом материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Недавно опубликованные Visa результаты за II... читать дальше
.05 мая 2025 года 15:12
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5600-5750п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5600-5750 пунктов в понедельник при повышенной волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Гульдария Мухлисова. По мнению эксперта, в центре внимания участников предстоящей сессии будут данные индексов деловой активности в... читать дальше
.05 мая 2025 года 14:35
Вероятно возвращение курса рубля в диапазон 85-90 руб./$1 и к 12 руб./юань в ближайшие месяцы - "Альфа-Капитал"
Вероятно возвращение курса рубля в диапазон 85-90 руб./$1 и к 12 руб./юань в ближайшие месяцы, считает эксперт "Альфа-Капитала" Алина Попцова. "Российская валюта уверенно встретила май: официальный курс доллара составляет 81,5 рубля, а курс евро опустился ниже 93 рублей, - отмечает аналитик Алина... читать дальше
.05 мая 2025 года 14:05
Давление на котировки акций "Европлана" в ближайшей перспективе сохранится, прогнозируют аналитики Альфа-банка Евгений Кипнис и Филипп Николаев. "Европлан" провел вебинар, в ходе которого представил прогнозы на 2025 год: компания прогнозирует снижение лизингового портфеля до 223,6 млрд руб. (-14%... читать дальше
.05 мая 2025 года 13:31
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "М.Видео" на фоне снижения выручки на 2% г/г по результатам 2П24 по МСФО и высокого долга компании, сообщается в обзоре банка. "М.Видео" выпустила отчетность за 2024 год по МСФО. В 2П24 выручка сократилась на 2% г/г до 250 млрд... читать дальше
.05 мая 2025 года 13:04
Весь негатив для нефти уже включен в текущие цены, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина. "В начале этой недели ценник на нефть марки Brent упал до $59/барр. против закрытия на $61,4/барр. в конце прошлой недели,- констатирует эксперт. - Это... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.