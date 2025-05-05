Давление на котировки акций Европлана в ближайшей перспективе сохранится - Альфа-банк

Давление на котировки акций "Европлана" в ближайшей перспективе сохранится, прогнозируют аналитики Альфа-банка Евгений Кипнис и Филипп Николаев.

"Европлан" провел вебинар, в ходе которого представил прогнозы на 2025 год: компания прогнозирует снижение лизингового портфеля до 223,6 млрд руб. (-14% г/г) и снижение объемов нового бизнеса на 40-50% г/г. Стоимость риска вырастет на 2,9 п. п. г/г, до 6,3%, с постепенным снижением до 1,14% к концу 2026 года. Компания планирует распределить среди акционеров 10,5 млрд руб. (88 руб. на акцию, включая уже рекомендованные дивиденды в размере 29 руб. на акцию).

"По нашим оценкам, с учетом новых вводных, прибыль "Европлана" в 2025 году может снизиться более чем вдвое по сравнению с 2024 годом и составить около 7 млрд руб. (ROE 15%), - отмечают эксперты банка. - Вероятнее всего, это существенно хуже текущих ожиданий рынка в основном за счет ожиданий, что в 2025 году стоимость риска продолжит расти. При этом снижение объемов нового бизнеса и сильная позиция по капиталу, возможно, позволят компании направить на выплату дивидендов всю прибыль за 2025 год".

Акции компании торгуются с мультипликатором P/E 2025 на уровне 10,5х - по оценкам аналитиков Альфа-банка, это недешево. В связи с этим Кипнис и Николаев ожидают, что давление на котировки акций "Европлана" в ближайшей перспективе сохранится.

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