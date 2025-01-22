Цена акций Займера может вырасти до 170-180 руб. - "Мои Инвестиции"

Котировки акций микрофинансовой организации "Займер" могут вырасти до уровней 170-180 рублей за штуку, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Эмитент опубликовал операционные результаты за 4К24, которые оказались лучше наших ожиданий. Результаты по МСФО за 2024 год будут опубликованы в апреле 2025 года. Мы полагаем, что сильная операционная динамика в 4К24 оказала поддержку доходам. Повышаем прогноз размера дивидендов за 4указанный период с 8 до 10 руб./акцию, что даст дивидендную доходность в 7%. Мы ждем роста котировок бумаг "Займера" к 170-180 рублям за штуку", - пишут эксперты в комментарии.

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