Вероятен дальнейший рост обыкновенных акций Сургутнефтегаза по причине их заметного отставания от "префов" - ПСБ

Дальнейший рост обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" обусловит их заметное отставание от "префов", которые уже исчерпали идею роста как супердивидендной фишки, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Прогнозная цена аналитиков банка по обыкновенным акциям "Сургутнефтегаза" - 38 рублей за бумагу.

"Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" стоят в 2,2 раза дороже, чем обыкновенные, - констатирует эксперт Екатерина Крылова. - Мы считаем, что спрэд между ними может сузиться за счет роста в цене обыкновенных акций. Рост обыкновенных акций ожидается по причине их заметного отставания от "префов", которые уже явно исчерпали идею роста как супердивидендной фишки. Ожидания высоких дивидендов, которые зависят от валютной переоценки по "кубышке" объемом свыше 6 трлн руб. в достаточной степени отыграны, а на конец текущего года мы не ждем существенного ослабления рубля, а значит, и дивиденд может быть меньше, плюс объем раскрываемой информации эмитентом крайне мал, что затрудняет какой-либо анализ его ликвидных активов".

Также, на взгляд экспертов банка, не стоит исключать и такой вариант, что в свете недавно введенных санкций США против "Сургутнефтегаза" "кубышка" могла претерпеть изменения (перевод в рубли). Дополнительным фактором, подстегивающим "обычку" к росту, может быть и общая надежда рынка на ослабление или вовсе снятие санкций с компании в связи с приходом новой власти в США.

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