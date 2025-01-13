SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него бумаги "Совкомфлота".

Таким образом, в текущую подборку вошли "Юнайтед Медикал Груп", "Делимобиль", "Ренессанс страхование", "Черкизово", "НоваБев Групп", банк "Санкт-Петербург", "Лента", "Соллерс", "НМТП", "Аэрофлот", Henderson и "МД Медикал Груп".

"С начала ноября 2022 года эта подборка выросла на 99,4%, а индекс Мосбиржи средней и малой капитализации - только на 29,5%, - констатируют эксперты. - За последний месяц она прибавила 12,3%, а индекс - 12,8%. В пятницу США включили в санкционный список более 60 судов "Совкомфлота". На этом фоне мы ждем ухудшения финансовых показателей компании в краткосрочной перспективе и исключаем эти акции из нашей подборки".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.